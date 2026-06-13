Първият шеф на СБЖ е удушен в полицията
На никому угода, на никому напук, е заветът на Йосиф Хербст Снежана Тодорова е новият председател на Съюза на българските журналисти. Решението взеха...
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На никому угода, на никому напук, е заветът на Йосиф Хербст Снежана Тодорова е новият председател на Съюза на българските журналисти. Решението взеха...