Ново насилие над жена. Девня изтръпна
Мъж се опита да удуши жена си
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Мъж се опита да удуши жена си
Завързали около врата на бай Кольо камъни от дувара и го хвърлили в язовираЗа да го намери, дъщеря му Геновева обеща и парична награда Изчезналият пр...
Полицията търси убийците Откритият Николай Димитров, чийто труп бе намерен в неделя в язовир „Мелницата" край Завет, е бил удушен. Това сочат данни...