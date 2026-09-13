Падна голям мит! Колко крачки на ден удължават живота
Въпросът продължава да се коментира широко
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Въпросът продължава да се коментира широко
Предприятията със спад на оборота с 30 и повече проценти ще получават 50 на сто компенсация за заплати и осигуровки
Решението за новите срокове трябва да бъде взето от Централната преброителна комисия и от Министерския съвет
Има конкретни предложения за увеличаване както на работното време, каза шефът на Градска мобилност в София
Наблюдава се драстично повишение на карантинирани ученици.
Франция ще даде правото на компаниите да договарят по-дълга работна седмица и доплащане за извънреден труд, заяви премиерът Манюел Валс. Готвените про...