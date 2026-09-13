300 лв. учителски бонус за 24 май
Допълнителните пари ще са за 80% от училищата и половината забавачки Между 200 и 300 лева бонус ще получат българските учители за 24 май. Това съобщи...
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Допълнителните пари ще са за 80% от училищата и половината забавачки Между 200 и 300 лева бонус ще получат българските учители за 24 май. Това съобщи...
Преподавателката по история и цивилизация Таня Станчева от хуманитарна гимназия "Дамян Дамянов" получи наградата за жена-педагог на името на Аргира Же...
София. Просветното министерство проверява тонерите във всички училища преди матурите, за да не закъсат школата при разпечатването на изпитните тестове...