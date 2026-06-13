Кърджалийско школо с опит в ученическото самоуправление
Десетокласничката Мая Йоргова от Кърджали участва в обсъждането на Законопроекта за предучилищното и училищното образование на парламентарната комисия...
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Десетокласничката Мая Йоргова от Кърджали участва в обсъждането на Законопроекта за предучилищното и училищното образование на парламентарната комисия...