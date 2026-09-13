Учители и родители решават какво да се учи в Дания
Какво да сложи министърът на образованието в задължителните учебните планове и кога какво да се учи в училище - в Дания такъв дебат не може да има. Уч...
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Какво да сложи министърът на образованието в задължителните учебните планове и кога какво да се учи в училище - в Дания такъв дебат не може да има. Уч...
В 85 училища в страната е преустановен учебният процес поради влошена пътна обстановка. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на образованието...
Учебният процес е преустановен в 49 училища в страната, информират от Министерството на образованието и науката, цитирани от Нова телевизия. Поради в...