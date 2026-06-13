Учебният център на ЕНЕРГО-ПРО отвори врати за бъдещи електротехници
По време на срещата обучителите представиха пред учениците как протича „Пътят на електроенергията“ и ролята на електроразпределителната компания в цел...
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По време на срещата обучителите представиха пред учениците как протича „Пътят на електроенергията“ и ролята на електроразпределителната компания в цел...
Университетът не е получил обещаното финансиране за нов учебен център, изпълнителят на проекта отправя покана за доброволно плащане на задълженията
Фирма „Ванико" ООД откри професионален учебен център в Благоевград. Дружеството е едно от водещите в областта на металообработването не само в Българи...
Любители на спортната стрелба от Казанлък и региона ще могат да пробват мерника си за Деня на храбростта и празника на Българската армия - 6-и май . П...