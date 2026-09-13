Ученици и студенти могат да гласуват там, където учат
Те трябва да представят документ за самоличност и заверена от учебното заведение ученическа или студентска книжка за съответния семестър
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Те трябва да представят документ за самоличност и заверена от учебното заведение ученическа или студентска книжка за съответния семестър
Със заповедта се допускат присъствените учебни занятия и за учениците от 5-и до 12-и клас при спазването на определен график
Босна и Херцеговина обяви полупочивен ден за утрешния мач с Ейре. Учениците ще бъдат освободени по обяд и следобедът ще е за подготовка за мача на "Би...