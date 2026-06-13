Убиецът на Вероника я избрал, докато чака влак (ОБЗОР)
Ромът опитал да тегли пари 15 минути след като претрепал момичето с брадва 23-годишната студентка Вероника Здравкова попаднала случайно пред погледа...
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Ромът опитал да тегли пари 15 минути след като претрепал момичето с брадва 23-годишната студентка Вероника Здравкова попаднала случайно пред погледа...