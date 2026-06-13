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Адът в Париж (обновява се)

Адът в Париж (обновява се)

Най-малко 40 души бяха убити, а други 100 взети за заложници при стрелби и експлозии в Париж късно тази вечер. В момента в концертна зала "Батаклан"...

14 ноември | 1:10
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