Адът в Париж (обновява се)
Най-малко 40 души бяха убити, а други 100 взети за заложници при стрелби и експлозии в Париж късно тази вечер. В момента в концертна зала "Батаклан"...
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Най-малко 40 души бяха убити, а други 100 взети за заложници при стрелби и експлозии в Париж късно тази вечер. В момента в концертна зала "Батаклан"...
Убийство в центъра на Москва разтърси света тази нощ. Руският опозиционен лидер Борис Немцов беше ликвидиран с няколко куршума в 23,40 часа местно вре...