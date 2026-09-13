Лиъм Пейн се хвърлил от 3 етаж след откачено парти с дрога
Британският певец и бивш член на One Direction почина миналата седмица на 31-годишна възраст
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Британският певец и бивш член на One Direction почина миналата седмица на 31-годишна възраст
Служителите на спешна помощ потвърдиха смъртта на 31-годишния британски певец
Момчешката банда „Уан дайрекшън" подобриха постижение на легендарните „Бийтълс" в престижната американска класация на „Билборд", съобщи Контактмюзик,...