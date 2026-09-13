Дарителите Чапрашикови
Големият пожар в Тютюневия град в Пловдив и дилемата "конспирация" или "дело на бездомника Любомир Данчев" продължават да вълнуват обществото под тепе...
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Големият пожар в Тютюневия град в Пловдив и дилемата "конспирация" или "дело на бездомника Любомир Данчев" продължават да вълнуват обществото под тепе...
Апелативен съд Пловдив потвърди най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража за 44-годишия Любомир Данчев, обвинен в умишлено подпалване н...
Тютюневите складове в Пловдив пламнаха точно 26 години и 6 дни след Партийния дом в София Точно преди седмица - на 20 август, избухна големият пожар...
Незабавно да бъдат укрепени и обезопасени изпепелените тютюневи складове в Пловдив. Това бе разпоредено от главния прокурор Сотир Цацаров и разпростра...
Окръжната прокуратура в Пловдив разпореди общината и Инспектората по опазване на културното наследство незабавно да предприемат мерки за аварийното ук...
Хората на Цацаров и експерти нагазиха в пепелта на изгорелите складове Добре, че прокурори и МВР не тръгнаха по най-лесната версия за палеж, заяви пр...
Версията "клошар" не елиминира други основни версии. Това заяви днес в Пловдив главният прокурор Сотир Цацаров след работна среща с ръководството на О...
44-годишният Любомир Данчев твърди, че някой драснал клечката в съседна на неговата стая 4 склада в Тютюневия град в Пловдив изгоряха и вече не същес...
Собствениците на единият от изгорелите складове в Тютюневия град- „Галакси Инвестмънт Груп" ООД, разпространи до медиите своята позиция за пожара: "К...
Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем и задържа Любомир Данчев за умишлен палеж на бивши тютюневи складове в град Пловдив. Това съобщиха...
Собствениците на изгорелите Тютюневи складове в Пловдив трябва да бъдат издирени и принудени да възстановят сградите в автентичния им вид. Това заяви...
Не трябва да прибързваме с твърденията, че пожарът в Пловдив е умишлен. Това обяви шефът на пожарната гл. комисар Николай Николов в студиото на „Тази...
Изгоря Тютюневия град, сградите са паметници на културата Сърцето на Пловдив гори. Като Рим при Нерон, като Лондон през 1666 г. С такива коментари се...
Министърът на културата Вежди Рашидов разпореди на Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство" към Министерството на културата...
Потушиха пожара в бившите тютюневи складове в Пловдив. Tова съобщи БНТ и уточни, че четири сгради са изгорели. Огънят е тръгнал от покривната констру...
Горят тютюневите складове на улица „Иван Вазов" в Пловдив. Това предаде "Фокус" и уточни, че повече от 10 пожарни екипа се борят с пламъците. Районът...
Пет екипа пожарникари са изпратени на мястото