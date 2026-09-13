Кметове искат бързо изкупуване на тютюна
София. Кметове ще преговарят с фирмите за навременно изкупуване на цялото произведено количество тютюн. Управниците ще настояват изкупвачите да прибер...
Следете всички новини, анализи и коментари за Тютюнджия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
София. Кметове ще преговарят с фирмите за навременно изкупуване на цялото произведено количество тютюн. Управниците ще настояват изкупвачите да прибер...
София. Разпределението на парите за производителите на тютюн ще бъде обсъдено на среща в Министерството на земеделието през следващата седмица. Земеде...
След споразумение с прокуратурата тютюнджия от Гърция получи условна присъда за това, че задигна от магазин в Кърджали близо 2 600 лева, съобщава kard...