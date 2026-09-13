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Обсъждат парите за тютюна

Обсъждат парите за тютюна

София. Разпределението на парите за производителите на тютюн ще бъде обсъдено на среща в Министерството на земеделието през следващата седмица. Земеде...

04 септември | 17:10
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