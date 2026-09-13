Спортът по тв за 9 февруари
ТВ Акценти
Следете всички новини, анализи и коментари за Тв Акценти. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
ТВ Акценти
ТВ Акценти
ТВ Акценти
ТВ Акценти
ТВ Акценти
ТВ Акценти, спорт
Много футбол днес
Левски гостува на Септември
ТВ Акценти
Лудогорец гостува на Байер в Лига Европа
ТВ Акценти
Тази вечер завършват групите от Лигата на нациите
Гледаме националите по БНТ
ТВ Акценти
Още мачове от Лигата на нациите днес
БНТ 18,30 Теглене тиражите на ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс Diema Sport15,15 Футбол, Англия: "Астън Вила" - "Нотингам"; 18,00 "Суонси" - "Челси" (пряко)2...
BNT218,00 Волейбол, ЕП за младежи до 20 г: финал (пряко) "Diema Sport"19,00 Футбол, България: "Славия" - "Локо" (Пд); 21,15 "Нефтохимик" - "Левски" (...
БНТ 18,30 Теглене тиражите на ТОТО 2 (пряко) Diema sport 215,00 Формула 1: ГП на Белгия (пряко)19,00 Футбол, Първа лига: "Левски" - "Верея", 21,15 "...
ТВ акценти БНТ15,10 Борба, св.ст., кат. до 65 кг, кат. до 97 кг, елиминации; Лека атлетика, маратон, мъже; 17,00 Художествена гимнастика, ансамбли, ф...
ТВ акцентите за 17 август БНТ15,00 Кану-каяк, финали; Лека атлетика, серии и финали; Борба, жени, кат. до 48 кг, до 58 кг, до 69 кг, елиминации; 20,3...