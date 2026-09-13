Всичко за Тв Акценти

Следете всички новини, анализи и коментари за Тв Акценти. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт
Спортна тв неделя

Спортна тв неделя

БНТ 18,30 Теглене тиражите на ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс Diema Sport15,15 Футбол, Англия: "Астън Вила" - "Нотингам"; 18,00 "Суонси" - "Челси" (пряко)2...

11 септември | 7:45
0 коментара
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Спортна тв събота

Спортна тв събота

BNT218,00 Волейбол, ЕП за младежи до 20 г: финал (пряко) "Diema Sport"19,00 Футбол, България: "Славия" - "Локо" (Пд); 21,15 "Нефтохимик" - "Левски" (...

10 септември | 6:30
0 коментара
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Спортна тв неделя

Спортна тв неделя

БНТ 18,30 Теглене тиражите на ТОТО 2 (пряко) Diema sport 215,00 Формула 1: ГП на Белгия (пряко)19,00 Футбол, Първа лига: "Левски" - "Верея", 21,15 "...

28 август | 5:30
0 коментара
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Спортна тв неделя

Спортна тв неделя

ТВ акценти БНТ15,10 Борба, св.ст., кат. до 65 кг, кат. до 97 кг, елиминации; Лека атлетика, маратон, мъже; 17,00 Художествена гимнастика, ансамбли, ф...

21 август | 5:30
0 коментара
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Тв акценти

Тв акценти

ТВ акцентите за 17 август БНТ15,00 Кану-каяк, финали; Лека атлетика, серии и финали; Борба, жени, кат. до 48 кг, до 58 кг, до 69 кг, елиминации; 20,3...

17 август | 5:50
0 коментара
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