Нарязаха гумите на Георги Коритаров
София. Неизвестен наряза и четирите гуми на автомобила на журналиста Георги Коритаров, предаде "Блиц". Водещият в ТВ+ бил паркирал опела си пред теле...
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София. Неизвестен наряза и четирите гуми на автомобила на журналиста Георги Коритаров, предаде "Блиц". Водещият в ТВ+ бил паркирал опела си пред теле...