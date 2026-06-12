Орхан Памук: Правителството в Анкара действа авторитарно
Авторитарната турска армия, която в продължение на десетилетия властваше в страната, бе заменена от едно авторитарно ислямистко правителство. Това зая...
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Авторитарната турска армия, която в продължение на десетилетия властваше в страната, бе заменена от едно авторитарно ислямистко правителство. Това зая...