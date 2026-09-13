Подробности за потъналия край Варна кораб
Турци спасяват бедстващи украински моряци
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Турци спасяват бедстващи украински моряци
Турски товарен кораб е бил атакуван с артилерийски огън от либийския бряг, а след това и по въздух, докато се е насочвал към пристанището Тобрук, съоб...
Турски товарен кораб е потънал в Адриатическо море след, предаде РИА Новости, като се позовавайки се на италиански медии. Той се е ударил с друг плава...