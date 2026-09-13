Туристическо влакче помете дядо и внуче
Пострадалите са с охлузвания
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Пострадалите са с охлузвания
Велико Търново. Туристическото атракционно влакче ще вози туристи най-вероятно още за великденските празници, каза смета на старата столица Даниел П...
Велико Търново. Туристическото атракционно влакче направи първата си пробна обиколка във Велико Търново. Маршрута, по който ще се движи, все още но...
Стара Загора. Общинските съветници в Казанлък подкрепиха единодушно предложението на кмета на общината Галина Стоянова да бъде закупено туристическо в...