Стоичков с жалейка за Туньо, лъвското сърце
Трифон Иванов си отиде преди 7 години
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Трифон Иванов си отиде преди 7 години
Паметник на Трифон Иванов, обеща скулптор от Пазарджик. Марин Кузев е върл фен на Туньо и ЦСКА и се закани, че няма да вземе нито стотинка за произвед...
"Ксамакс" се сети за бившия си играч, Португалия утешава близките му В часовете, в които получи последна почит и бе погребан, Трифон Иванов получи ощ...
Повече снимки от поклонението вижте ТУК България се прощава с легендарния футболист Трифон Иванов. Траурната церемония, която се провежда в Двореца н...
Вече около 25 минути стоя пред компютъра и не мога да започна... Просто за първи път ми е толкова трудно да опиша какво точно чувствам. Този е от онез...
Тази нощ на 50-годишна възраст почина един от най-големите български футболисти- Трифон Иванов. В последните години той заемаше поста председател на З...
Любопитен футболен турнир за аматьори ще се проведе в Бразилия. Той ще е за Купата на Трифон Иванов. Освен мачлета на малки вратички събитието включва...