Всичко за Туньо

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Железният човек!

Железният човек!

Вече около 25 минути стоя пред компютъра и не мога да започна... Просто за първи път ми е толкова трудно да опиша какво точно чувствам. Този е от онез...

13 февруари | 18:14
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Туньо е емблема в Бразилия

Туньо е емблема в Бразилия

Любопитен футболен турнир за аматьори ще се проведе в Бразилия. Той ще е за Купата на Трифон Иванов. Освен мачлета на малки вратички събитието включва...

04 октомври | 22:05
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