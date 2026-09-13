ДПС гледа на Москов като на бивш министър
ДПС категорично отказа да участва в блиц-контрол с министъра на здравеопазването Петър Москов по време на заседанията на парламентарната здравна комис...
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ДПС категорично отказа да участва в блиц-контрол с министъра на здравеопазването Петър Москов по време на заседанията на парламентарната здравна комис...
Поведението на Лютви Местан е смущаващо. Това заяви зам.-председателят на ДПС Тунчер Кърджалиев на влизане на Централния съвет на ДПС в Боянските сара...
Призовавам премиера и ДСБ да се разграничат от думите му, казва д-р Тунчер Кърджалиев "Има 2 нови случая на нападение и побой над лекари. Дотук с при...
Ако обществото се успокои, ще забележи неистовия порив на правителството да изпълни ангажиментите си