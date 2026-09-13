Пробив! Измислиха нов успешен метод за лечение на рака
Създадоха специални бактериални колонии за унищожаване на раковите клетки
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Създадоха специални бактериални колонии за унищожаване на раковите клетки
Ново изследване на Университета в Бъркли очертава силна връзка между радиацията
Аналози на конопа помагат при лечението на рак
Лекарите в университетската болница в Плевен са готови да оперират и рак на дебелото черво с робота "Да Винчи", похвали се ректорът на Медицинския уни...
Екстракт от слузта му възстановява плът и кожа, изглажда бръчки и цери язва