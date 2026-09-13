Рядко изпълняван концерт на туба слушаме на 2 юни
Софийската филхармония посреща един от най-уважаваните тубисти Зигфрид Юнг
Следете всички новини, анализи и коментари за Туба. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Софийската филхармония посреща един от най-уважаваните тубисти Зигфрид Юнг
40-годишен учител от пловдивското село Житница изкара акъла на пътните полицаи в Хисаря с рекордните 7 промила алкохол в кръвта. Униформените го забел...
Харманли. Тийнейджър обгоря след игра с пиратка в харманлийското село Бисер. 14-годишното момче пъхнало запалената бомбичка в пластмасова туба. След к...
София. На 19 октомври, в зала България, в 11.00 и в 12.30 часа ще се състои първият концерт на Фортисимо Фамилия за деца - Приказка за тромбон и туба....