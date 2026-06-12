Технически университет-София: Обучаваме лидери!
Утвърждаваме се като стратегически избор на младите хора
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Утвърждаваме се като стратегически избор на младите хора
Вече трети месец с активното участие на няколко печатни издания и сайтове, Техническият университет-София, най-големият учебно-научен комплекс, с наци...
В броя от 06.02.2015 година на вестник "Стандарт" е поместена публикация "Фантоми в Техническия", в която са цитирани факти и данни, които не отговаря...