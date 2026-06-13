Сто бели гълъба и азбуката в небето на Стара Загора
Под звуците на „Питат ли ме дей зората", 100 бели гълъба полетяха в небето, заедно с буквите от българската азбука в началото на днешното тържество за...
Следете всички новини, анализи и коментари за Тържествено Шествие. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Под звуците на „Питат ли ме дей зората", 100 бели гълъба полетяха в небето, заедно с буквите от българската азбука в началото на днешното тържество за...