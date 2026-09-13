Велико Търново празнува днес
Зелената арка с надпис „Честит празник" на главната улица на Велико Търново посреща днес всички жители и гости на старопрестолния град.
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Зелената арка с надпис „Честит празник" на главната улица на Велико Търново посреща днес всички жители и гости на старопрестолния град.
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