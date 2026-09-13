4 труса до наш град! Станали са за часове
Къде е огнището на земетресението
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Къде е огнището на земетресението
Кога са регистрирани те
Има и добра новина
Жителите на община Търгу Жиу излязоха на улицата
Най-силното от тях е било с магнитуд 2.8
Два силни труса – с магнитуд от 5,6 и от 5,3 по Рихтер, бяха усетени в Западна Албания
Афганистанските талибани призоваха хуманитарните организации да помагат щедро на хората, пострадали от земетресението в Североизточен и Източен Афгани...