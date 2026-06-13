Откриха два трупа на мъже в Хасково
На 30 декември в 15:50 часа, е получен сигнал от 41-годишен мъж от Хасково, за това, че е открил чичо си - мъж на 59 години, починал в барака във вилн...
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На 30 декември в 15:50 часа, е получен сигнал от 41-годишен мъж от Хасково, за това, че е открил чичо си - мъж на 59 години, починал в барака във вилн...