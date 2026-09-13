НОИ пусна стряскащи данни! Тежка съдба за работещите българи
Трудовите злополуки с мъже са повече от миналата година, инцидентите с жени намаляват
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Трудовите злополуки с мъже са повече от миналата година, инцидентите с жени намаляват
По данни на Националния осигурителен институт през първото тримесечие на годината са станали 556 трудови злополуки
52% от случаите на трудова смърт в ЕС са свързани с онкозаболявания
София. Броят на трудовите злополуки у нас през миналата година е намалял с 8,6% спрямо регистрираните случаи през 2012 г. Това съобщиха от Национален...