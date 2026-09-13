Трудови инспектори дадоха на прокурор два случая на незаконно наети непълнолетни
Трудовите инспектори са установили при проверките си две непълнолетни момичета, които са били наети на работа без разрешително като сервитьорки в заве...
Следете всички новини, анализи и коментари за Трудова Инспекция. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Трудовите инспектори са установили при проверките си две непълнолетни момичета, които са били наети на работа без разрешително като сервитьорки в заве...
Добрич. От началото на годината досега по данни от проверки на Областна инспекция по труда в Добрич 7 фирми имат общо неизплатени заплати на работници...
Добрич. Трудовите инспектори в Добрич са потърсили съдействие от полицията за издирването на двама работодатели, които са неоткриваеми, а дължат пари...