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14 депутати на трудовата борса

14 депутати на трудовата борса

14 народни представители от миналия парламент са на трудовата борса, показва справка на "Нова" в Агенцията по заетостта. Според закона бившите депутат...

08 ноември | 20:15
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