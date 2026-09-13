Шивачките станаха дефицитни! Ето какви заплати им обещават
Нови оферти на трудовата борса
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Нови оферти на трудовата борса
Над 1500 работници търсят фирми от София, Пловдив и Русе. Това стана ясно от три паралелни трудови борси проведени в трите града от Агенцията по заето...
31 представители на 24 фирми участваха в обща трудова борса организирана от Старозагорското бюро по труда в спортна зала „Иван Вазов". Бяха предложен...
Стотици се редиха на опашка за сезонна работа в морските ни курорти. Първата за този сезон трудова борса отвори врати във вторник в Бургас и срещна ра...
14 народни представители от миналия парламент са на трудовата борса, показва справка на "Нова" в Агенцията по заетостта. Според закона бившите депутат...
Добрич. Над 20 работодатели от различни сфери - търговия, производство на метални изделия, мебелно производство, туризъм, строителство, услуги предлаг...
Велико Търново. Стотици чакаха на опашка за да открият подходящото за тях работно място на организираната от Бюрото по труда борса в Гранд хотел Велик...