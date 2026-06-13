Ръсел Кроу се влюбва в туркиня
"Търсачът" е необикновена история за любов, вяра и героизъм. Ръсел Кроу, който е и режисьор на лентата, и Олга Куриленко са големите звезди в драмата....
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"Търсачът" е необикновена история за любов, вяра и героизъм. Ръсел Кроу, който е и режисьор на лентата, и Олга Куриленко са големите звезди в драмата....