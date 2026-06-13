Строят ново тролейбусно депо в Плевен
Първа копка на ново тролейбусно депо ще бъде направена в понеделник в Плевен. То ще се изгради в ж.к. „Дружба" и е част от проекта „Интегриран градски...
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Първа копка на ново тролейбусно депо ще бъде направена в понеделник в Плевен. То ще се изгради в ж.к. „Дружба" и е част от проекта „Интегриран градски...