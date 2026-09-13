С метла срещу пистолет
Една млада Мата Хари от Северозапада показа какво е самоотверженост. Навръх Свети Валентин 24-годишната Силвия Йотова прогони нагъл грабител с пистоле...
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Една млада Мата Хари от Северозапада показа какво е самоотверженост. Навръх Свети Валентин 24-годишната Силвия Йотова прогони нагъл грабител с пистоле...
Полицията в Бяла Слатина е задържала мъжа, нападнал продавачка в магазина на село Търнава. Бандитът, който касиерката прогони с парцала, се оказал ста...
Истински екшън се разиграл снощи в белослатинското село Търнава. Към 22 ч., малко преди да затвори магазина в центъра на селото, в търговския обект на...
Над 600 души от врачанското село Търнава са били принудени да гласуват на балотажа с фенерче. Причината е, че едно от училищата, в които е поместена и...