Подписваме с Турция и Гърция за границите
Министрите на вътрешните работи на България, Турция и Гърция ще подпишат в понеделник тристранно споразумение за сътрудничество в ограничаването на ми...
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Министрите на вътрешните работи на България, Турция и Гърция ще подпишат в понеделник тристранно споразумение за сътрудничество в ограничаването на ми...