Син ревнува майка си
Кинотрилогията на Ричард Линклейтър "Преди изгрев", "Преди залез" и "Преди полунощ" превърна Жюли Делпи в звезда, защото тя е и съсценарист на последн...
Следете всички новини, анализи и коментари за Трилогия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Кинотрилогията на Ричард Линклейтър "Преди изгрев", "Преди залез" и "Преди полунощ" превърна Жюли Делпи в звезда, защото тя е и съсценарист на последн...
Уорнър Брос. ще зарадват феновете на магьосническия свят на Хари Потър с вълнуващо продължение. Изпълнителният директор на студиото Кевин Цуджихара сп...
Звезда на Израел и САЩ е редом до Татяна Лолова в най-новия филм на Иван Ничев