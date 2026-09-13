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Три трупа край Бургас

Три трупа край Бургас

Бургас. Три трупа потресоха две съседни села край Бургас вчера. Рано сутринта в дома си в село Черно море бе открит обесен 53-годишният търговец Георг...

09 май | 16:01
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