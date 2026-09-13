Мъж и две момичета са открити мъртви. Окръжният прокурор проговори (ОБНОВЕНА)
Сигналът за мъртвите им тела е подаден малко след 19 часа
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Сигналът за мъртвите им тела е подаден малко след 19 часа
Полицията разследва случаите
Тази нощ в района на автогарата в областния център е бил намерен трупът на 48-годишен мъж, съобщиха от kardjali.news. Дежурна оперативна група от РУ-К...
Бургас. Три трупа потресоха две съседни села край Бургас вчера. Рано сутринта в дома си в село Черно море бе открит обесен 53-годишният търговец Георг...