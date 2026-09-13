Евакуираха Търговската гимназия в Пловдив
Евакуираха Търговската гимназия в Пловдив заради спукана газопроводна тръба от ремонтите на булевард „Руски". Това съобщиха от пресцентъра на полицият...
Следете всички новини, анализи и коментари за Търговска Гимназия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Евакуираха Търговската гимназия в Пловдив заради спукана газопроводна тръба от ремонтите на булевард „Руски". Това съобщиха от пресцентъра на полицият...
Досега 2/3 от сградата на Търговската гимназия бе частна собственост, което спъваше развитието и обновяването на школото Сключихме една добра сделка,...
София. Масов бой провали бала на зрелостниците от търговската гимназия. Масов бой на абитуриентския бал в Националната търговско-банкова гимназия (НТ...