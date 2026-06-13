Гавра за 65 000 лв. с почернени семейства
Преди годишнината от Черния Великден в Симеоновград: Родителите на 6-те загинали деца ще плащат разноските на застрахователя В навечерието на четвър...
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Преди годишнината от Черния Великден в Симеоновград: Родителите на 6-те загинали деца ще плащат разноските на застрахователя В навечерието на четвър...