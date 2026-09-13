Задава се мистичен уикенд. Космическите сили се активират
С тях и Третото око
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С тях и Третото око
Едно място носи спомен за орган, помагал на предците ни да различават ден, нощ и посока
Епифизната жлеза се смята за една от най-важните части на нервната система, пише медицинският портал Doctiming.bg. Скрита между двете полукълба в мо...