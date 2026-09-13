Всичко за Трети Пол

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Индия призна третия пол

Индия призна третия пол

Върховният съд на Индия призна съществуването на "трети пол", който не е нито женски, нито мъжки, предаде АФП. По този начин транссексуалните получава...

15 април | 18:44
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