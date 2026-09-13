"Възраждане" забрани пропагандата на третия пол в училищата
В рамките на едно пленарно заседание депутатите приеха окончателно промените в Закона за предучилищното и училищното образование, с вносител парламент...
Следете всички новини, анализи и коментари за Трети Пол. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
В рамките на едно пленарно заседание депутатите приеха окончателно промените в Закона за предучилищното и училищното образование, с вносител парламент...
Ако момиченцата са котенца, а момченцата са кученца, аз съм заек, обяснил на дъщеря си "Ако момиченцата са котенца, а момченцата са кученца, аз съм з...
Върховният съд на Индия призна съществуването на "трети пол", който не е нито женски, нито мъжки, предаде АФП. По този начин транссексуалните получава...