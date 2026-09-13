Дарение от Трейс Груп Холд за бежански лагер в Прешово
инж. Предраг Спасов връчва ключовете на министър Вулин
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инж. Предраг Спасов връчва ключовете на министър Вулин
Трейс Груп Холд обяви намеренията си за изграждане на завод за асфалт, както и завод за варови и бетонови разтвори и строителни материали. Съоръжениет...
Трейс Груп Холд подписа нов договор за 9,522 млн. лв., съобщиха компанията чрез БФБ-София. Той е за реконструкция на ул. "Монтевидео" в квартал "Овча...
Трейс Груп Холд е изкупила 18 111 собствени акции на средна цена от 6.73 лв. за лот, информират от компанията. Тя отчете брутна печалба от 15.23 млн....
София. Бизнесменът Галин Михайлов извади 600 000 лева за ЦСКА. Футболният шеф, който е член на Борда на директорите на "Трейс Груп Холд" АД, купи 195...