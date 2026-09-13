За поредна година ,Сърце и Мозък‘ е национален лидер при колянното и тазобедерното ендопротезиране
Екипите по ортопедия и травматология в ‚Сърце и Мозък‘ работят по най-модерните световни стандарти
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Екипите по ортопедия и травматология в ‚Сърце и Мозък‘ работят по най-модерните световни стандарти
Непочистените и заледени тротоари и улици в столицата препълниха с пациенти спешните кабинети на "Пирогов". От 17 до 25 януари близо 1300 възрастни...
От вчера сутринта до 11.00 часа тази сутрин над 160 души са потърсили травматолог в УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов". Това съобщи пред "Фокус" Мария Пойразова,...