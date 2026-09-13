Над 160 в травматологията на "Пирогов" за денонощие

От вчера сутринта до 11.00 часа тази сутрин над 160 души са потърсили травматолог в УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов". Това съобщи пред "Фокус" Мария Пойразова,...