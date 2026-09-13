Кристалина даде на Украйна най-ценната помощ
Георгиева се срещна с президента Володимир Зеленски
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Георгиева се срещна с президента Володимир Зеленски
Кога ще дойде траншът от Брюксел?
След първия такъв транш преди 4 месца
Министрите на финансите на страните от еврозоната няма да могат да вземат решение за отпускането на Гърция на транш в размер на 2 млрд. евро по действ...
Ръководството на "Левски" е превело сумата от 402 295,32 лв. по сметката на ТД на НАП София, представляваща погасяване на задължения към приходната аг...
Гърция получи първия транш от 13 милиарда евро международна финансова помощ от Европейския стабилизационен механизъм (ЕСМ). Вчера Еврозоната отпусна...
Техеран. Първи транш от 500 млн. долара от замразените западни банкови активи получи обратно Иран, пише "Взгляд", като се позовава на иранския министъ...
Замразяват един млрд. евро за страната
В България днес стартира последният транш от раздаването на хранителни помощи от Европейския съюз. Над 330 000 души ще получат пакети с продукти. „Пр...
Атина. Гърция е достигнала значителен напредък в преговорите с международните кредитори. Очаква се споразумение да бъде достигнато в понеделник преди...