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"Левски" с нов транш към НАП

"Левски" с нов транш към НАП

Ръководството на "Левски" е превело сумата от 402 295,32 лв. по сметката на ТД на НАП София, представляваща погасяване на задължения към приходната аг...

30 септември | 15:20
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