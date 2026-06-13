Трамвайна релса се огъна на бул. "Дондуков"
Трамвайна релса се огъна и изскочи на столичния булевард "Дондуков", информира Топ новини. Инцидентът е станал във време, по което не са минавали прев...
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Трамвайна релса се огъна и изскочи на столичния булевард "Дондуков", информира Топ новини. Инцидентът е станал във време, по което не са минавали прев...