Топ репортер унизен от тракторист! Как влезе в капана
В опитите си да се прави на оригинален
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В опитите си да се прави на оригинален
Пострадалият е настанен в реанимация с опасност за живота
Тракторист се натъкнал на 60-сантиметрова бомба с формата на бухалка в местността Говедата край Обзор, съобщиха от МВР в Бургас. 29-годишният младеж з...
Предаде го на полицията, дават му награда за честността Съкровище, скрито в земята преди повече от 500 години, бе открито край Попово. На находката о...
Тодор Геврев отказал да плати 5 бона за ремонт на машината, която повредил Пловдив. 60-годишен тракторист от пловдивското село Чоба се обеси заради о...
София. 500 лв. заплата взимал трактористът в ловното стопанство "Кричим", съобщи "Марица". Само преди ден стана ясно, че по времето на Симеон Дянков в...
Дянков държал на щат камериерка и помпиер
Предполага се, че керамичният съд е изработен в древността