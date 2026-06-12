Отвориха грандиозна гробница в Долината на тракийските царе
Комплексът ще работи всеки ден от седмицата, а входът ще бъде свободен
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Комплексът ще работи всеки ден от седмицата, а входът ще бъде свободен
Прочутата гробница на Севт III в Долината на тракийските царе, от която са куп аретфакти за изложбата на тракийските съкровища в Лувъра, е затворена з...
Търсят се още 300 000 евро за изложбата "Епопея на тракийските царе" с 1628 артефакта от 17 български музея, която ще бъде открита на 15 април в крило...