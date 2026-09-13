Всичко за Трагичен Инцидент

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Жена уби дете на зебра

Жена уби дете на зебра

Хасково. 47-годишна жена блъсна и уби на място 12-годишно момче на пешеходна пътека, тип "Зебра". Тежкият инцидент с фатален край стана в свиленградс...

28 май | 11:13
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