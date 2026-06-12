Най-черният ден в историята на Манчестър Юнайтед
Мюнхен. На 6-ти февруари 1958 г. 23 души, сред които осем футболисти на Манчестър Юнайтед, осем журналисти, четирима пътници и трима от ръководството...
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Мюнхен. На 6-ти февруари 1958 г. 23 души, сред които осем футболисти на Манчестър Юнайтед, осем журналисти, четирима пътници и трима от ръководството...