Момче от Смолян свири на четири вида гайди (ВИДЕО)
Момче от Смолян може да свири на четири от основните гайди в света- ирландска, шотландска, каба и джура. Росен е готвач по професия, но музиката е в к...
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Момче от Смолян може да свири на четири от основните гайди в света- ирландска, шотландска, каба и джура. Росен е готвач по професия, но музиката е в к...
Концерт-промоция в София Лайв Клуб - по повод заснемането на документално видео Безплатен промоционален концерт по повод снимките на документално вид...
Остават броени дни до петия рожден ден на уникалната формация „Тъпани и Гайди", заради който една сцена ще поделят известни изпълнители от Родопите...