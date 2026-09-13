Денят, в който светът прочете бъдещето си, но не се промени
Една книга стана културен и политически феномен, преобърна всичко познато до този момент
Следете всички новини, анализи и коментари за Тоталитаризъм. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Една книга стана културен и политически феномен, преобърна всичко познато до този момент
Трудно е да помним тези моменти от историята, но е съдбовно важно да не ги забравяме
София. „Вие сте доказателство, че нито един политически режим не може да смаже с насилие и терор духовните сили и жаждата на българския народ за свобо...
София. Двадесет и пет години след началото на демократичните промени в България, колективната памет за социалистическа България постепенно избледнява,...
София. Европа днес отдава почит на жертвите на тоталитарните режими. През 2008 г. Европейският парламент обявява 23 август за Европейски ден за възпом...
София. Денят на жертвите на комунистическия режим днес ще бъде отбелязан с молебен и поклонение. Организатор на събитието е Обединеният Съюз на репрес...
София. Архитектурни обекти на тоталитаризма в България стават част от европейски културен маршрут в Югоизточна Европа. Паметникът на съветската армия,...
От години поддръжниците на дясното у нас винят поколението на дядовците ни, че живее с носталгия по Живков. Че евтините почивки на бунгало и билетчето...